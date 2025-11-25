En Querétaro Festejarán el Día del Payaso con un Gran Desfile; ¿Cuándo y Dónde?

Con motivo del Día del Payaso, que se conmemora el próximo 10 de diciembre, más de 120 payasos participarán en un desfile y diversas actividades en el estado de Querétaro, informó la Secretaría de Cultura.

La titular de la dependencia, Ana Paola López Birlain, señaló que este festejo busca reconocer la trayectoria, vocación y el impacto social de quienes dedican su labor a llevar alegría a la ciudadanía. Destacó que el trabajo de los payasos fortalece las artes escénicas y circenses, además de contribuir a una cultura de paz mediante la risa y la convivencia.

¿Dónde y a qué hora serán los festejos?

Los festejos iniciarán a las 15:00 horas con una misa en el Santuario de la Cruz, seguida de la foto conmemorativa en el atrio. A las 16:00 horas se realizará un desfile que partirá de Plaza Fundadores hacia el Jardín Guerrero, informó el payaso “Yorshy Brou”, Jorge Iván Durán Hernández, quien resaltó la importancia de mantener viva esta celebración cada año.

Como parte del programa, a las 18:00 horas se llevará a cabo un foro artístico en el Teatro de la Ciudad. La entrada será libre y contará con la participación de artistas locales, así como invitados provenientes de entidades como Jalisco, Colima y Ciudad de México.

