Enfrentamiento a Balazos en Agua Fría, Peñamiller; Sujetos Armados Huyeron

Un enfrentamiento armado se registró en las inmediaciones de la comunidad de Agua Fría, en el municipio de Peñamiller, donde un grupo de personas a pie se enfrentó a balazos con sujetos que se desplazaban a bordo de dos camionetas. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas ni detenidas tras el incidente.

¿Qué se observa en el video que circula en redes sociales sobre el enfrentamiento en la comunidad de Agua Fría?

En un video difundido a través de redes sociales se observa cómo varios hombres buscan resguardarse entre vehículos y viviendas para evitar ser alcanzados por los disparos realizados desde las camionetas. En las imágenes también se aprecia que los ocupantes de los vehículos se dieron a la fuga a gran velocidad por caminos de terracería.

Durante el intercambio, las personas que se encontraban a pie intentaron repeler la agresión; sin embargo, no lograron causar daños visibles a las unidades que huyeron del lugar.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido información oficial ni un posicionamiento sobre los hechos ocurridos en esta comunidad.

