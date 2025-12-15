Dos Hombres Sin Vida en un Ataque Directo en Querétaro; ¿Qué se Sabe del Caso?

Dos hombres fueron localizados sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle José María Morelos Sur, en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego a la línea de emergencias 9-1-1.

¿Se ha identificado a las víctimas del doble homicidio?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio y confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar los indicios.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos e iniciar la carpeta de investigación. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y la autoridad no ha proporcionado información adicional sobre los posibles responsables o el móvil de los hechos.

Detienen a tres personas y aseguran vehículos robados en Pedro Escobedo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Pedro Escobedo detuvieron a tres personas y aseguraron cuatro vehículos, dos de ellos con reporte de robo, tras atender un reporte recibido a la línea de emergencias 9-1-1.

Durante el operativo, los policías recuperaron una camioneta robada y aseguraron otro vehículo con reporte de robo en el municipio de Huimilpan. Uno de los automóviles presentaba placas sobrepuestas. Los detenidos y las unidades fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

