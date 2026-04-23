Estas Colonias Tendrán Afectaciones en la Recolección de Basura por Cierres Viales en Querétaro

Con motivo de las actividades por el aniversario del Acueducto de Querétaro, el servicio de recolección de basura será suspendido el sábado 25 de abril en al menos cinco colonias aledañas a Los Arcos, informó el gobierno municipal.

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¿Qué colonias serán las afectadas?

Las colonias que tendrán afectaciones son Carretas, Pathé, Bosques del Acueducto, Jardines de Querétaro y San Javier. El servicio se reanudará el domingo 26 de abril a partir de las 21:00 horas.

Asimismo, se dio a conocer que los días jueves 23 y viernes 24 de abril la recolección se realizará en un horario de 21:00 a 22:00 horas.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a sacar sus residuos únicamente en los horarios establecidos, con el objetivo de evitar acumulación de basura en la vía pública durante el desarrollo del evento.

Estos ajustes forman parte de las medidas implementadas ante los cierres viales programados durante el fin de semana en la zona.

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