Evita Cierres Viales en Querétaro por los Festejos del 300 Aniversario de los Arcos

Con motivo de los festejos por el 300 aniversario del Acueducto de Querétaro, autoridades informaron que la Calzada de Los Arcos permanecerá cerrada a la circulación desde las 23:00 horas del sábado 25 de abril y hasta la medianoche del sábado.

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¿Cuál será el tramo que permanecerá cerrado por el evento?

El cierre abarcará el tramo comprendido entre la calle Independencia y Boulevard Bernardo Quintana, debido a la instalación de cinco escenarios donde se realizarán espectáculos culturales y artísticos.

Recomiendan tomar estas vías alternas

Como vías alternas, se recomienda utilizar Boulevard Bernardo Quintana, el cual no tendrá afectaciones en carriles centrales ni laterales, así como avenida Circunvalación. Por su parte, avenida Zaragoza permitirá el tránsito hacia Ejército Republicano, mientras que avenida Constituyentes permanecerá abierta en ambos sentidos durante el fin de semana.

Las calles aledañas en colonias como Carretas y Jardines de Querétaro continuarán con circulación normal.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar las entradas de cocheras, utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar contratiempos.

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