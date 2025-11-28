FGR Asegura 60 Mil Litros de Presunto Hidrocarburo en Cateo en El Marqués, Querétaro

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Querétaro, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de El Marqués, donde fueron localizados aproximadamente 60 mil litros de un líquido con características similares al hidrocarburo.

La intervención se realizó luego de que una denuncia anónima alertara a las autoridades sobre posibles actividades de compra y venta de combustible presuntamente sustraído de manera ilegal en un predio de la zona. Con esta información, se inició una carpeta de investigación y se obtuvo la orden judicial para ingresar al inmueble.

Durante la diligencia, personal ministerial y elementos policiales encontraron un contenedor con capacidad para 80 mil litros, lleno en aproximadamente el 85 por ciento, así como un dispensador de combustible equipado con manguera despachadora, lo que reforzó las sospechas de actividad ilícita en el lugar.

¿Qué ocurrió con el inmueble y los objetos asegurados?

De acuerdo con la FGR, tanto el predio como el contenedor y el equipo localizado quedaron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

La autoridad federal continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales correspondientes y esclarecer el origen del combustible almacenado.

