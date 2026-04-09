Fiscalía Busca Pena Máxima Contra Médico Acusado de Abuso a Pacientes en Querétaro

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que la Fiscalía buscará que se aplique la pena máxima en contra de un médico señalado por los delitos de abuso sexual y violación equiparada en perjuicio de sus pacientes.

El funcionario detalló que actualmente existen al menos dos carpetas de investigación en contra del imputado; sin embargo, no se descarta que puedan sumarse más denuncias en los próximos días, ya que podrían existir otras víctimas.

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Fiscalía impugna libertad de médico acusado de abuso

Asimismo, indicó que la autoridad impugnó la decisión del Poder Judicial que permitió que el acusado lleve su proceso en libertad bajo el uso de un brazalete electrónico, al considerar que se trata de delitos graves.

El fiscal explicó que las víctimas son principalmente adultos mayores que acudían a consulta por problemas neurológicos, situación que presuntamente fue aprovechada por el médico para cometer los abusos, al tratarse de personas en condición de vulnerabilidad.

Señaló que las investigaciones continúan en curso y que el compromiso de la Fiscalía es integrar las carpetas, judicializarlas y obtener una sentencia condenatoria.

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