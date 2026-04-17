Habitantes Bloquean Vialidades en San Luis Potosí por Falta de Agua; Esto Sabemos

Habitantes de la capital potosina se manifestaron la mañana de este viernes para exigir a autoridades federales, estatales y municipales una solución al problema de abasto de agua en sus colonias.

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¿En qué parte fue el bloqueo?

Uno de los bloqueos se registró en ambos sentidos del Anillo Periférico, a la altura de la Cañada del Lobo, al sur de la ciudad. De manera simultánea, otro grupo de manifestantes se concentró en la avenida Juárez.

A ambos puntos acudieron trabajadores del organismo operador Interapas, quienes intentaron entablar diálogo con los inconformes para atender sus demandas.

Los ciudadanos reiteraron su exigencia de contar con un suministro regular de agua, al señalar que la falta del servicio afecta sus actividades diarias.

Alcalde de SLP niega crisis de agua y acusa campaña de desinformación

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que no existe una crisis de agua en la capital, y acusó la presencia de una campaña en redes sociales que busca desinformar a la población y generar una percepción errónea sobre el abasto.

El edil reconoció que en algunas zonas, principalmente al norte de la ciudad, hay colonias que enfrentan falta de agua debido a la falla de un pozo; sin embargo, afirmó que se trata de casos aislados y no de un problema generalizado.

Asimismo, señaló directamente al diputado local Fernando Gámez de estar detrás de esta campaña y de promover acciones como bloqueos viales, ante una situación que dijo no corresponde a una crisis real.

Galindo Ceballos subrayó que el escenario actual no es comparable con el registrado en 2023, y reiteró que en las zonas donde no llega el suministro por la red, el servicio se garantiza mediante el envío de pipas.

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