Habrá Transporte Público Gratuito por Festejos de Los Arcos en Querétaro; Rutas y Horarios

Este sábado 25 de abril habrá servicio especial de transporte público municipal gratuito para facilitar el traslado de la ciudadanía, con tres rutas diferentes. Lo anterior es con motivo de la conmemoración del 300 aniversario del inicio de la construcción de Los Arcos.

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¿Cuáles serán las rutas disponibles y gratuitas?

Estas rutas son: ARCOS 01, ARCOS 02 y ARCOS 03, que estarán activas en un horario de 16:00 a 01:00 horas, con ascensos y descensos en las paradas oficiales de QroBús y bahías eventuales, para conectar distintos puntos estratégicos de la ciudad con la sede del evento.

La ruta ARCOS 01 (color naranja) tendrá una frecuencia de 15 minutos y partirá de la parada de QroBús de Prolongación Bernardo Quintana, a la altura del estacionamiento del Centro Cívico de Querétaro, espacio disponible para quienes deseen dejar su vehículo de forma gratuita, con servicio hasta la 01:00 horas.

tendrá una frecuencia de y partirá de la parada de a la altura del estacionamiento del espacio disponible para quienes deseen dejar su vehículo de forma gratuita, con La ruta ARCOS 02 (color verde), con frecuencia de 10 minutos, saldrá de Avenida Constituyentes, a la altura del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. Esta ruta permitirá a las y los usuarios estacionarse de forma gratuita en el Estacionamiento Metropolitano Alameda, así como en Plaza Puerta La Victoria, la cual ofrece una hora de estacionamiento sin costo y, posteriormente, una tarifa de 18 pesos la primera hora (a partir del minuto 61) y 6 pesos por cada 15 minutos subsecuentes. Ambos espacios estarán disponibles hasta la 01:00 horas. Para esta ruta, se habilitará una bahía eventual de ascenso sobre Avenida Constituyentes, del lado del Gómez Morín, y una más para descenso del lado de la Alameda, así como bahías adicionales sobre la misma vialidad, en ambos sentidos, a la altura del puente peatonal cercano a Plaza Puerta La Victoria.

Las y los usuarios de las rutas ARCOS 01 y ARCOS 02 podrán descender sobre la calle Ejército Republicano para caminar hacia el acceso a Los Arcos, ubicado en la calle Puente de Alvarado. Sobre esta misma vialidad podrán abordar nuevamente el transporte municipal para regresar a su automóvil o trasladarse al destino de su elección.

La ruta ARCOS 03 (color azul), con frecuencia de 25 minutos, tendrá salida desde la parada de QroBus ubicada en Prolongación Corregidora Norte, a la altura de Plaza del Parque. De esta forma, las y los asistentes podrán utilizar el estacionamiento de la plaza, así como el de La Comer Álamos, ambos de uso gratuito.

Estacionamientos ampliarán sus horarios

También, las y los asistentes podrán dejar sus vehículos en el estacionamiento del Mercado de La Cruz, el cual será gratuito, así como en el de la Universidad Marista de Querétaro, con una tarifa de 50 pesos por tiempo libre; puntos desde los que podrán ascender a la ruta ARCOS 03 y utilizar las paradas de QroBús ubicadas sobre Avenida Universidad.

En cuanto a horarios, los estacionamientos de La Comer Álamos, el Mercado de La Cruz y la Universidad Marista cerrarán a las 01:00 horas, mientras que el de Plaza del Parque permitirá el acceso de vehículos hasta las 21:00 horas y la salida hasta las 00:30 horas.

Las y los usuarios de la ruta ARCOS 03 podrán descender en la calle Juan Caballero y Osio para caminar hacia el acceso a Los Arcos, ubicado en las calles Rodríguez Familiar y Palma de Mallorca. En este mismo punto podrán abordar el transporte municipal para regresar a su automóvil o trasladarse a otro destino de la ruta.

Además, cuatro estacionamientos cercanos a Calzada de Los Arcos ampliarán su horario de servicio hasta la 01:00 horas.

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