Lanzan la "Ruta Más Chula" en Querétaro; Apostando por el Turismo Inclusivo y Cultural

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía al turismo local y promover la riqueza cultural de la ciudad, fue presentada la iniciativa “La Ruta Más Chula”, un proyecto que busca redescubrir el Centro Histórico de Querétaro a través de recorridos guiados accesibles, dinámicos e inclusivos.

La propuesta es impulsada por Gabriela Monjaraz, regidora del municipio de Querétaro y presidenta de la Comisión de Turismo en el Ayuntamiento, quien destacó que este esfuerzo nace del compromiso por democratizar el acceso a la cultura, la historia, las artes y la gastronomía queretana.

Noticia Relacionada: La Luna Baja a Querétaro como Obra de Luke Jerram ¿Dónde y Cuándo Podrás Verla Gratis?

¿Cuánto durará el recorrido y que podrán ver?

Los recorridos tendrán una duración de entre 2 y 4 horas y abarcarán las zonas más emblemáticas del Centro Histórico, permitiendo a los participantes conocer de cerca el patrimonio arquitectónico, la historia viva de la ciudad, así como sus sabores y expresiones artísticas.

Además, “La Ruta Más Chula” está diseñada para adaptarse a grupos específicos, como personas con discapacidad, adultos mayores o quienes requieran algún tipo de atención especial.

Uno de los aspectos más innovadores del programa es su enfoque en la accesibilidad total: se contempla llevar la experiencia turística directamente a espacios como asilos o casas hogar, mediante recorridos virtuales y presentaciones culturales en sitio, garantizando así que nadie quede fuera.

Las personas interesadas en formar parte de esta experiencia pueden hacerlo a través de las redes sociales oficiales de la regidora Gabriela Monjaraz, donde se publicará información sobre fechas, horarios y formas de inscripción para los recorridos.

Historias Recomendadas: