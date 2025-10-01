La Luna Baja a Querétaro como Obra de Luke Jerram ¿Dónde y Cuándo Podrás Verla Gratis?

Durante el mes de octubre, la capital queretana será sede de una de las instalaciones artísticas más impactantes a nivel internacional: "La Luna", obra del reconocido artista británico Luke Jerram, que fusiona arte, ciencia y espacio para brindar una experiencia visual única.

Se trata de una réplica iluminada de siete metros de diámetro, basada en imágenes de alta resolución captadas por la NASA, que muestran con precisión la superficie lunar. La instalación ha recorrido más de 30 países y ahora aterriza en Querétaro con acceso totalmente gratuito, como parte de las actividades culturales organizadas por el municipio.

¿Dónde estará ubicada esta gran luna en Querétaro?

La obra podrá visitarse del 1 al 26 de octubre en cuatro diferentes sedes públicas, todas con horario de 14:00 a 22:00 horas. La iniciativa busca acercar el arte contemporáneo a toda la población en espacios abiertos y accesibles.

Plaza Fundadores: del 1 al 5 de octubre

Alameda Hidalgo: del 8 al 12 de octubre

Santa Rosa Jáuregui: del 15 al 19 de octubre

Jardín Guerrero: del 22 al 26 de octubre

¿Qué actividades habrá en la presentación de "La Luna"?

Además de la contemplación de la instalación, el municipio ha preparado una serie de conciertos y espectáculos culturales para acompañar esta experiencia sensorial bajo la luz de la luna:

Miércoles 1 de octubre | 19:00 h

Voces Concertistas , con un programa de música clásica interpretado por:

Elba Flores (mezzosoprano)

Roberto Ferruzza (tenor)

Carlos Sánchez (barítono)

Carlos Guzmán (pianista)

Jueves 2 de octubre | 18:00 h

Presentación de la Rondalla de la Asociación de Rondallas Queretanas

Viernes 3 de octubre | 19:00 h

Concierto de Paulina Valdovinos y Charly Crofoot, con una fusión de estilos musicales contemporáneos

Sábado 4 de octubre

18:00 h : Presentación de la Querétaro City Pipe Band , con música celta interpretada con gaitas escocesas

: Presentación de la , con música celta interpretada con gaitas escocesas 19:00 h: Concierto de Música Mexicana con temática lunar, a cargo de:

Emilio Puga

Esteban Puga

Daira Fernández

Enrique Martínez

Guadalupe Fernández

Domingo 5 de octubre | 19:00 h

Cierre de actividades en Plaza Fundadores con la agrupación The Blue Witches, banda local de rock alternativo.

La instalación La Luna no solo representa un atractivo visual, sino también un espacio de reflexión sobre el espacio, el arte y el papel del ser humano en el universo. Está diseñada para disfrutarse tanto de día como de noche, y ha sido exhibida en sitios emblemáticos como la Catedral de Liverpool, el Museo de Historia Natural de Londres y festivales de arte en Europa y América.

