Localizan Vehículo Abandonado con Armas Largas y Más de 400 Cartuchos en El Naranjo, SLP

Elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí aseguraron armamento, equipo táctico y presunta droga durante recorridos de vigilancia en la zona Huasteca.

El hallazgo ocurrió en el municipio de El Naranjo, donde los agentes detectaron un vehículo aparentemente abandonado. Al inspeccionarlo, localizaron cuatro armas largas calibre 5.56 milímetros, tres armas cortas, 408 cartuchos útiles y 22 cargadores.

Noticia Relacionada: Localizan el Cuerpo Sin Vida de un Adulto Mayor en Estado de Descomposición en SLP

¿Qué más fue encontrado dentro de la unidad?

Las autoridades también aseguraron ocho placas balísticas, dos chalecos tácticos, cinco radios de comunicación y 20 dosis de una sustancia granulada con características similares al cristal, además de una camioneta color blanco.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el desarrollo de las investigaciones y determinar su posible relación con algún hecho delictivo en la región.

Inician inspecciones en 49 parajes de la Huasteca; detectan irregularidades

Autoridades iniciaron un operativo de revisión en parajes turísticos de la Huasteca potosina ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, con el objetivo de supervisar las condiciones de seguridad en centros recreativos y puntos de alta afluencia.

El arranque se realizó en Ciudad Valles, donde participan autoridades municipales, estatales y sanitarias para verificar que los prestadores de servicios cumplan con las medidas correspondientes.

En la región se tienen registrados 49 parajes turísticos distribuidos en municipios como Aquismón, Ciudad Valles, Xilitla, Tamasopo y El Naranjo. Durante las primeras inspecciones en el paraje de Micos fue clausurada la tirolesa “Aventureland Huasteca” al detectarse irregularidades, pese a que ya había sido apercibida con anterioridad.

Las revisiones continuarán en distintos puntos turísticos de la Huasteca durante los próximos días.

Historias Recomendadas: