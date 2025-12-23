Menor de Seis Años Pierde la Vida Mientras Era Trasladado a Hospital en Querétaro

Un menor de seis años de edad falleció este mediodía mientras era trasladado a un hospital en el municipio de San Juan del Río, luego de presentar complicaciones para respirar.

¿Qué es lo que se sabe sobre el fallecimiento del menor?

De acuerdo con la información preliminar, la familia del menor, originaria de la comunidad de Sabino Chico, solicitó apoyo a los servicios de emergencia al notar que el niño tenía dificultad respiratoria. Paramédicos de los Bomberos Voluntarios acudieron al llamado y realizaron maniobras de reanimación durante el traslado; sin embargo, el menor perdió la vida antes de llegar al nosocomio.

Tras confirmarse el fallecimiento, la ambulancia fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Por instrucción de la autoridad, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudió para realizar el levantamiento del cuerpo.

El menor será trasladado a la morgue, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa oficial de la muerte. Las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes.

