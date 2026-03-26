Muere Menor Atropellado en la Colonia Loma Bonita de Querétaro; Viajaba en Motocicleta

Un menor perdió la vida tras ser atropellado por un camión de carga mientras viajaba a bordo de una motocicleta en la colonia Loma Bonita, al norte de la ciudad de Querétaro.

El accidente se registró en el cruce de las calles Popocatépetl y Pirineos, donde la unidad pesada presuntamente no advirtió el paso de la motocicleta, provocando el impacto. Debido a la fuerza del choque, el menor falleció en el lugar.

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¿Qué ocurrió en el lugar del accidente?

En el mismo hecho, una mujer que acompañaba al menor resultó lesionada y fue atendida por cuerpos de emergencia en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron al conductor del camión, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.

La zona fue acordonada y cerrada a la circulación para permitir las labores periciales, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas.

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