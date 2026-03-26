Inicio Queretaro Muere Menor Atropellado en la Colonia Loma Bonita de Querétaro; Viajaba en Motocicleta

Muere Menor Atropellado en la Colonia Loma Bonita de Querétaro; Viajaba en Motocicleta

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Redacción: N+

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Un menor murió tras ser atropellado por un camión de carga mientras viajaba en motocicleta acompañado de una mujer en la colonia Loma Bonita, en Querétaro.

Menor Pierde la Vida en Accidente

Menor Pierde la Vida en Accidente. Foto: N+

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Un menor perdió la vida tras ser atropellado por un camión de carga mientras viajaba a bordo de una motocicleta en la colonia Loma Bonita, al norte de la ciudad de Querétaro.

El accidente se registró en el cruce de las calles Popocatépetl y Pirineos, donde la unidad pesada presuntamente no advirtió el paso de la motocicleta, provocando el impacto. Debido a la fuerza del choque, el menor falleció en el lugar.

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¿Qué ocurrió en el lugar del accidente?

En el mismo hecho, una mujer que acompañaba al menor resultó lesionada y fue atendida por cuerpos de emergencia en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron al conductor del camión, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.

La zona fue acordonada y cerrada a la circulación para permitir las labores periciales, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas.

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