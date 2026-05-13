Pirámide de El Cerrito en Querétaro Tendrá Detectores de Metales y Control de Acceso

La seguridad en la zona arqueológica de la Pirámide de El Cerrito será reforzada con nuevos protocolos de vigilancia y la instalación de arcos detectores de metales, informó la directora del Centro INAH Querétaro, Rosa Estela Reyes García.

La funcionaria explicó que estas medidas se implementarán tras los hechos violentos registrados recientemente en la zona arqueológica de Teotihuacán, específicamente en la Pirámide de la Luna, donde un ataque armado dejó personas muertas y heridas. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició una revisión nacional de los esquemas de seguridad en espacios arqueológicos bajo su administración.

Reyes García detalló que sostuvo una reunión con el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero, quien ofreció respaldo inmediato para fortalecer la vigilancia en el sitio arqueológico queretano.

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¿Cambiará la experiencia de los visitantes con estas nuevas medidas de seguridad?

La directora del INAH reconoció que este tipo de protocolos no eran habituales en zonas arqueológicas del estado, aunque aseguró que buscan garantizar la protección de turistas, trabajadores y del propio patrimonio histórico.

Asimismo, indicó que ya se incrementó la presencia de vigilancia en la zona y actualmente se trabaja en el ordenamiento de accesos de entrada y salida para los visitantes, con el objetivo de garantizar mayor control y seguridad durante los recorridos.

La directora del Centro INAH Querétaro reiteró que, aunque Querétaro no había enfrentado situaciones similares en sus zonas arqueológicas, los recientes acontecimientos en otros estados llevaron a reforzar las acciones preventivas en este importante sitio histórico.

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