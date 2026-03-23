Reportan Caída de Granizo en Villa de Reyes en San Luis Potosí

Una fuerte granizada cayó esta noche al municipio de Villa de Reyes en San Luis Potosí. La tormenta fue reportada por la Coordinación Estatal de Protección Civil quien detalló que las comunidades afectadas fueron:

Pardo

Mirador

San Lorenzo

Lagunita de Pardo

La dependencia también dio a conocer que al menos 5 viviendas resultaron afectadas por lo que personal de la institución acudió a la entrega de apoyos y para habilitar un refugio temporal para la población.

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Activan refugio temporal en DIF de Villa de Reyes

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, hizo entrega de decenas de colchonetas en el refugio temporal situado en el DIF Municipal de Villa de Reyes. Al momento no hay personas albergadas y activaron recorridos en zonas afectadas por la granizada.

Se pide a la población a hacer uso de los números 9-1-1 ante cualquier situación de riesgo.



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