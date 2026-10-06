Seguridad

Declaran Emergencia en Cadereyta de Montes, Querétaro por Deslaves y Derrumbes

Una sesión extraordinaria permitió evaluar las condiciones que prevalecen en el municipio y reforzar las acciones de atención en las zonas con mayores riesgos

Refuerzan Atención por Deslaves y Derrumbes en Cadereyta, QuerétaroRefuerzan Atención por Deslaves y Derrumbes en Cadereyta, Querétaro. Foto: N+

Destacado

Personal municipal trabaja en coordinación con autoridades estatales y federales, mientras se pide a la población evitar caminos donde exista acumulación de material o desprendimientos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+