Declaran Emergencia en Cadereyta de Montes, Querétaro por Deslaves y Derrumbes

El Comité Municipal de Protección Civil de Cadereyta de Montes declaró esta mañana una situación de emergencia debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias, que han provocado deslaves, derrumbes y desprendimientos de rocas en distintos puntos del municipio.

Ante estas condiciones, el Consejo Municipal de Protección Civil realizó una sesión extraordinaria para evaluar la situación y reforzar las acciones de atención y respuesta en las zonas afectadas.

Entre los puntos donde se han registrado incidentes se encuentran la carretera federal 120 San Juan del Río-Xilitla, el camino a Maconí y las comunidades de Agua Fría, El Tepozán, Los Palmitos y Rancho Nuevo.

Personal municipal trabaja en la atención de los puntos afectados en coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de reducir riesgos y mantener comunicación con las comunidades donde se han presentado mayores afectaciones.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones de los cuerpos de emergencia y evitar transitar por caminos o zonas donde se hayan registrado derrumbes, deslaves o desprendimientos de material.

Las autoridades mantienen vigilancia en los puntos considerados de riesgo y continuarán con las labores de atención mientras persistan las lluvias en el municipio.