Lluvias Provocan Encharcamientos y Colapso Parcial de Muro en San Pedrito Peñuelas

La fuerte lluvia registrada este jueves en la zona metropolitana de Querétaro dejó encharcamientos en diversas vialidades, afectaciones a la movilidad y el colapso parcial de un muro antiguo de piedra de cantera en el dren de San Pedrito Peñuelas.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones por las precipitaciones?

De acuerdo con los reportes preliminares, distintas zonas de la capital registraron acumulaciones de agua de entre tres y cinco centímetros de altura, situación que provocó tráfico intenso y complicaciones para los automovilistas durante gran parte de la tarde.

Ante las condiciones climatológicas, elementos de Protección Civil de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan realizaron recorridos preventivos en las principales vialidades y en los puntos considerados de mayor riesgo para monitorear posibles afectaciones y atender cualquier emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni situaciones de riesgo mayores derivadas de los encharcamientos.

Colapsa parte de muro en San Pedrito Peñuelas

Entre las incidencias registradas durante la lluvia destaca el desprendimiento de una sección del antiguo muro de piedra de cantera ubicado en el dren de San Pedrito Peñuelas.

La zona fue acordonada y delimitada por las autoridades para evitar riesgos a peatones y automovilistas, debido a que en el sitio se desarrollan trabajos para sustituir la estructura existente por muros de concreto.

De acuerdo con los primeros reportes, la combinación de las lluvias y las obras en proceso habría provocado el reblandecimiento de la estructura antigua, ocasionando el colapso parcial del muro.

Suspenden trabajos por corriente de agua

Las autoridades informaron que los trabajos que se realizan en el dren fueron suspendidos temporalmente debido al incremento en el caudal y a las condiciones generadas por la precipitación.

Pese al incidente, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas, mientras que personal de emergencia mantiene vigilancia en la zona para descartar riesgos adicionales y evaluar las condiciones de la infraestructura afectada.