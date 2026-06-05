Lluvias Provocan Encharcamientos y Colapso Parcial de Muro en San Pedrito Peñuelas

La intensa lluvia registrada en la zona metropolitana de Querétaro provocó encharcamientos, caos vial y el colapso parcial de un muro antiguo en el dren de San Pedrito Peñuelas.

Tormenta Provoca Caos Vial y Afectaciones en la Capital QueretanaFoto: N+

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Caos vial en Querétaro: lluvias provocan encharcamientos y colapso de un muro antiguo. Protección Civil en alerta, sin heridos reportados. Detalles aquí.

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