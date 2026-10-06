Seguridad

Sheinbaum Aclara que Academia en Querétaro con Participación de EUA No Tiene Autorización

La Presidenta señaló que el proyecto debe cumplir con el marco constitucional y los procedimientos establecidos

Sheinbaum Aclara que Academia en Querétaro con Participación de EUA No Tiene AutorizaciónSheinbaum Aclara que Academia en Querétaro con Participación de EUA No Tiene Autorización. Foto: Cuartoscuro

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La academia de seguridad con participación de EUA no está autorizada. Sheinbaum insta a gestionar permisos.

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