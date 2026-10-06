Sheinbaum Aclara que Academia en Querétaro con Participación de EUA No Tiene Autorización

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la construcción de una nueva academia de seguridad en Querétaro, con posible financiamiento y participación de agencias de Estados Unidos, no cuenta hasta ahora con las autorizaciones correspondientes ni ha sido presentada formalmente ante las instancias federales encargadas de regular la cooperación internacional en materia de seguridad.

Sheinbaum explicó que, entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026, se tienen registrados nueve proyectos de cooperación entre Querétaro y agencias estadounidenses que sí fueron aprobados por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSE). Ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con recursos por 4.6 millones de pesos.

La Presidenta también aclaró que la notificación enviada por el Gobierno de Querétaro a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la asistencia del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, al evento de colocación de la primera piedra no constituye una autorización ni una solicitud formal para la operación del centro.

Añadió que la participación de agencias estadounidenses en el proyecto no es una suposición, ya que fue mencionada públicamente por el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro durante el acto de colocación de la primera piedra.

Sheinbaum aclaró que el cuestionamiento no está relacionado con la presencia del embajador de Estados Unidos en el evento, sino con las características de la academia anunciada y los permisos que requiere para operar.

Explicó que las academias de policía de las entidades están enfocadas principalmente en la capacitación para atender delitos del fuero común. Si la formación contempla otros temas, señaló, debe contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o del Gabinete de Seguridad.

Además, indicó que cuando existe participación de agencias de otros países en la capacitación, debe seguirse un procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSE).

Ante esta situación, Sheinbaum pidió al Gobierno estatal apegarse al marco normativo vigente y realizar los trámites correspondientes ante la SRE y el GANSE. Señaló que los asuntos relacionados con el narcotráfico corresponden al ámbito federal, por lo que cualquier esquema de cooperación extranjera en materia de seguridad debe sujetarse al marco constitucional.

La mandataria subrayó que el Gobierno federal no se opone a la cooperación internacional en materia de seguridad, pero pidió a las autoridades estatales, al Gobierno de Estados Unidos y a su representación diplomática en México respetar los procedimientos establecidos por las leyes mexicanas.

La Academia Estatal de Interdicción será construida dentro del Complejo de Seguridad Rhino, en Querétaro, con una inversión superior a los 30 millones de pesos.

El proyecto contempla capacitación especializada, intercambio de inteligencia y tecnología con agencias estadounidenses, con énfasis en la detección e intercepción de contrabando, armas, drogas y dinero de procedencia ilícita.