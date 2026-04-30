Sí Habrá Megapuente; Anuncian Descanso Escolar el 4 de Mayo en San Luis Potosí

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado informó un ajuste al calendario escolar mediante el cual se establece como día de descanso el lunes 4 de mayo, generando un puente para estudiantes y personal educativo.

De acuerdo con la dependencia, tras este día inhábil, las actividades académicas se reanudarán el martes 5 de mayo en todos los niveles educativos.

Esta modificación se suma al descanso oficial del jueves 1 de mayo por el Día del Trabajo, por lo que se conforma un periodo extendido sin clases en el calendario escolar. Autoridades educativas señalaron que este ajuste busca ordenar las actividades escolares y pidieron a la comunidad mantenerse atenta a la información oficial para evitar confusiones.

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Autoridades previamente habían descartado el 4 de mayo como día inhábil

Autoridades educativas en Querétaro confirmaron un ajuste que establece descanso el 4 de mayo, generando un puente escolar junto al 1 de mayo, por lo que las clases se retomarán el día 5. Sin embargo, previamente la Secretaría de Educación había descartado un “mega puente” y reiteró que, conforme al calendario oficial, no habría más días de suspensión ni cambios adicionales en el ciclo escolar.

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