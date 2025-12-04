Liberan Bloqueo que Generó Caos en la Carretera 57 de Querétaro a SLP; ¿Qué Fue lo que Pasó?

El caos vial registrado esta mañana en la carretera federal 57 tuvo su origen en el bloqueo que agricultores realizaron ayer, 3 de diciembre, alrededor de las 13:00 horas, en las inmediaciones de San José Iturbide y San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. La obstrucción se mantuvo durante toda la noche y fue hasta las 5:00 de la mañana de este jueves cuando se confirmó que los agricultores habían liberado el paso.

Sin embargo, para ese momento ya se había generado un fuerte estancamiento vehicular que se extendió por varios kilómetros. La liberación de la circulación ocurrió de manera gradual, lo que provocó que el caos vial persistiera durante varias horas más mientras el tránsito retomaba su flujo normal. La acumulación de vehículos y la lenta movilidad derivada del cierre prolongado mantuvieron afectada la zona incluso después de que se reabrió completamente la vialidad.

¿Qué fue lo que afectó el bloqueo?

El cierre afectó por completo la circulación hacia San Luis Potosí, generando una fila de vehículos que alcanzó hasta 10 kilómetros de longitud. El Municipio de Querétaro suspendió temporalmente el Transporte Comunitario en Santa Rosa Jáuregui. Ocho rutas resultaron afectadas, mientras que la M229 operó con normalidad. Las autoridades pidieron a la ciudadanía planear sus traslados y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Fueron alrededor de 8 kilómetros de automóviles detenidos. El cierre provocó molestia entre conductores que se dirigían hacia San Luis Potosí y que dependen de esta importante vía federal.

Entre las comunidades de Montenegro y Santa Rosa Jáuregui, fue completamente detenido el tránsito tanto en la carretera como en el puente vehicular que conecta ambas localidades, evidenciando el caos vial que se generó.

Reanuda Municipio de Querétaro Transporte Comunitario en Santa Rosa Jáuregui tras cierres carreteros

El Municipio de Querétaro informó que el Sistema de Transporte Comunitario Gratuito en la delegación Santa Rosa Jáuregui comenzó a restablecerse de manera paulatina, después de las afectaciones generadas esta mañana por los cierres en la carretera federal 57.

Las autoridades señalaron que, debido a la situación vial registrada, algunas unidades podrían presentar retrasos en sus frecuencias habituales, por lo que solicitaron a las y los usuarios considerar esta condición en la planificación de sus traslados.

La Secretaría de Movilidad mantiene el monitoreo permanente del comportamiento de la vía y trabaja para normalizar por completo el servicio, con el objetivo de garantizar la movilidad de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui.

El Municipio agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el transporte comunitario en favor de las y los queretanos.

