Suspenden Clases en 11 Municipios de SLP por Intensas Lluvias Este 9 de Octubre 2025

Por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se suspendieron clases este jueves 9 de octubre y hasta nuevo aviso en al menos 11 municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas.

La medida fue confirmada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), como una acción preventiva para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones climáticas.

¿Qué municipios están incluidos en esta suspensión?

De acuerdo con la SEGE, los municipios donde se suspenden las actividades escolares son:

Coxcatlán

Matlapa

Tampamolón

Xilitla

Tamazunchale

Axtla de Terrazas

Huehuetlán

Aquismón

Tampacán

San Martín

Tanquián

La autoridad educativa hizo un llamado a padres, madres de familia y personal escolar a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación y seguir las indicaciones que emitan las autoridades estatales en las próximas horas, ya que la suspensión podría extenderse dependiendo de la evolución del clima.

