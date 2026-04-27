Trágico Accidente en la Carretera 57 Deja un Fallecido y Diez Lesionados en Querétaro

Un fuerte accidente vehicular registrado sobre la Carretera Federal 57, en dirección a San Luis Potosí, dejó como saldo una persona sin vida y diez más lesionadas, a la altura de la comunidad de Santa Catarina, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a tres vehículos particulares y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que el incidente fuera reportado a la línea 9-1-1.

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¿Cuál fue el saldo del accidente?

Al arribar al lugar, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de una persona, cuya identidad no ha sido revelada, mientras que los heridos fueron valorados por personal médico mediante protocolos de triaje.

Se informó que seis personas presentaron lesiones menores y fueron atendidas en el sitio, mientras que otras cuatro resultaron con heridas de consideración, por lo que fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales para recibir atención especializada.

El accidente provocó afectaciones parciales a la circulación en la zona, en tanto autoridades realizaron las maniobras correspondientes y las investigaciones para determinar las causas del percance.

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