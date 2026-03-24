¿Qué Pasó en la Carretera México-Querétaro?; Se Reporta Colapsado en el Tráfico Vehicular
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Se reporta el cierre total de un carril de la carretera México a Querétaro a la altura de El Marqués, unidades de seguridad y emergencias atienden la situación.
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Se informó durante las primeras horas de este martes 24 de marzo un cierre vial por una unidad de carga pesada, derivado de un incidente generando complicaciones a la circulación en este tramo carretero a la altura del municipio de El Marqués.
El reporte de hechos indica que un tráiler quedó atravesado en la carretera México - Querétaro, a la altura de la comunidad de La Piedad, en el municipio de El Marqués. La unidad quedó bloqueando totalmente la vialidad en dirección a Querétaro, lo que provocó intensa carga vehicular que se prolongó por varios kilómetros.
Personal de la Guardia Nacional (GN) arribó como primeros respondientes, para tomar conocimiento y se encuentran en la zona abanderando el tráfico, y realizando las tareas correspondientes para retirar el camión. Se dio a conocer que el conductor de la unidad de carga resultó ileso.
Información en desarrollo…