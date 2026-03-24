¿Qué Pasó en la Carretera México-Querétaro?; Se Reporta Colapsado en el Tráfico Vehicular

Se informó durante las primeras horas de este martes 24 de marzo un cierre vial por una unidad de carga pesada, derivado de un incidente generando complicaciones a la circulación en este tramo carretero a la altura del municipio de El Marqués.

El reporte de hechos indica que un tráiler quedó atravesado en la carretera México - Querétaro, a la altura de la comunidad de La Piedad, en el municipio de El Marqués. La unidad quedó bloqueando totalmente la vialidad en dirección a Querétaro, lo que provocó intensa carga vehicular que se prolongó por varios kilómetros.

Personal de la Guardia Nacional (GN) arribó como primeros respondientes, para tomar conocimiento y se encuentran en la zona abanderando el tráfico, y realizando las tareas correspondientes para retirar el camión. Se dio a conocer que el conductor de la unidad de carga resultó ileso.

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