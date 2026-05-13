Tráiler Vuelca en Curva de la Carretera 57 en Querétaro Rumbo a CDMX

Un tráiler con caja seca volcó sobre la carretera federal 57, a la altura de Papanoa, luego de que presuntamente el peso de la carga le ganara al conductor al tomar una curva en dirección hacia la Ciudad de México.

Tras el accidente, el operador quedó atrapado parcialmente en la unidad y tuvo que ser auxiliado por cuerpos de emergencia para poder salir del vehículo, resultando únicamente con golpes leves.

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¿Qué provocó complicaciones en la circulación?

La volcadura de la pesada unidad bloqueó parcialmente la vialidad, generando carga vehicular mientras se realizaban las maniobras para retirar el tráiler.

Con apoyo de grúas, la unidad fue removida de la zona para restablecer el tránsito vehicular.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente y coordinaron las labores de atención y seguridad en la zona.

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