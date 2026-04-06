Tres Personas Mueren por Ahogamiento Durante Semana Santa en Querétaro

Durante la temporada vacacional de Semana Santa, se registraron tres fallecimientos por ahogamiento en el estado, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya.

De acuerdo con el funcionario, dos de los casos ocurrieron en el municipio de Amealco de Bonfil, mientras que el tercero se reportó en San Juan del Río.

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A pesar de las campañas preventivas la población sigue ignorando las recomendaciones

Amaya explicó que, previo al periodo vacacional, se llevaron a cabo campañas preventivas para advertir a la población sobre los riesgos de ingresar a cuerpos de agua como presas, bordos y ríos, donde no es seguro realizar actividades recreativas.

No obstante, lamentó que algunas personas continúan ignorando estas recomendaciones, lo que puede derivar en situaciones fatales como las registradas.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar ingresar a este tipo de lugares para prevenir más tragedias.

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