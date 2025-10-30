Una Persona Falleció al Interior del Parque Querétaro 2000 Mientras Realizaba Ejercicio

Una persona falleció la mañana de este jueves al interior del Parque Querétaro 2000, luego de desvanecerse mientras realizaba ejercicio.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos que se encontraban en el lugar notaron que el individuo cayó repentinamente al suelo y solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil Municipal y paramédicos, quienes intentaron brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El acceso principal al parque se mantuvo cerrado por unas horas

El área fue acordonada por elementos de seguridad mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, con el fin de determinar las causas del deceso.

Debido al incidente, el acceso principal al parque fue temporalmente cerrado mientras se realizaban las labores periciales. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la persona fallecida ni su edad, aunque de manera preliminar se presume que la causa pudo haber sido un infarto fulminante.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener precauciones durante la práctica de actividad física y a realizar chequeos médicos periódicos para prevenir situaciones similares.

Localizan sin vida a adulto mayor junto a las canchas de Bolaños en Querétaro

El cuerpo de un adulto mayor fue localizado a un costado de las canchas de la comunidad de Bolaños, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en la zona dieron aviso a las autoridades al percatarse de que el hombre permanecía inmóvil sobre el suelo. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención, pero al realizar la valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por elementos de seguridad mientras personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, con el fin de determinar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni su edad.

