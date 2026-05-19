Hombre es Atacado a Disparos Frente a Primaria en Cancún; Presenta Lesión de Bala en la Cabeza

Una fuerte movilización policiaca se registró en el fraccionamiento paseo kusamil de Cancún, luego de que un hombre quien presuntamente se dedica al cobro de préstamos en la modalidad “gota a gota” fuera atacado a balazos cerca de una zona escolar.

Los hechos ocurrieron frente a la escuela primaria maría del Rosario Cáceres Ortiz, ubicada entre la avenida paseo kusamil y privada primavera, donde testigos reportaron varias detonaciones de arma de fuego, provocando la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia.

Video Ejecutan a Balazos a un Hombre en la Región 247 del Fraccionamiento Azul Bonampak en Cancún | N+

Paramédicos brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado y posteriormente fue trasladado al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como estable, aunque bajo pronóstico reservado debido a que una de las balas le ocasionó una lesión en la cabeza.

Padres de familia acudieron por sus hijos tras el ataque armado

Tras el ataque, padres de familia del turno matutino acudieron a la primaria para retirar a sus hijos. Mientras tanto, los estudiantes del turno vespertino ingresaron por una puerta alternativa ubicada en la parte trasera de la entrada principal mientras las labores de las autoridades continuaban.

Las autoridades implementaron un operativo hasta la supermanzana 260, en el fraccionamiento prado norte, en las inmediaciones de un supermercado, donde realizaron labores de búsqueda de los responsables.

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Delincuentes ingresan a plaza comercial para huir de la policía

De acuerdo con los reportes, los sospechosos habrían ingresado a una plaza comercial, donde presuntamente se cambiaron de ropa para escapar. En tanto peritos aseguraron la zona del ataque y recolectaron cerca de 10 casquillos percutidos. Además, al menos dos personas fueron presentadas para aportar información sobre los hechos, mientras continúan las investigaciones.

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