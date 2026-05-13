Desmienten Supuestos Daños en el Puente Nichupté de Cancún, Quintana Roo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del Gobierno de México, descartó que existan daños estructurales en el puente vehicular Nichupté, ubicado en Cancún, Quintana Roo.

Dicha declaración fue hecha en respuesta a versiones que aseguran la existencia de apuntalamientos de emergencia en dicha estructura, alertando por un posible colapso de la misma.

Noticia relacionada: Claudia Sheinbaum Inaugura Puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo

Descartan apuntalamientos de emergencia en puente vehicular Nichupté de Cancún, Quintana Roo

De acuerdo con la dependencia federal, el puente vehicular Nichupté, en el estado de Quintana Roo, es una obra segura y estable que se construyó con los más altos estándares de seguridad.

La construcción ubicada en el municipio de Cancún mantiene monitoreo topográfico permanente por parte de autoridades estatales y federales para verificar el adecuado comportamiento estructural.

Además, catalogaron como falsa la información en la que aseguran la existencia de apuntalamientos de emergencia en algunos puntos de la estructura, además de descartar que pueda colapsar.

Puente vehicular Nichupté en Quintana Roo fue diseñado de forma adecuada: SICT

De acuerdo con la SICT, el puente vehicular Nichupté es una obra diseñada conforme a criterios de ingeniería especializados para las condiciones geológicas de la región y, las estructuras metálicas visibles en la zona cercana al entronque Kukulcán forman parte del proyecto.

Debido a las características del subsuelo kárstico, entre los claros 213 y 221, el proyectista determinó incorporar pilas de cimentación y cabezales metálicos de acero estructural de alta resistencia, permitiendo una distribución más eficiente de las cargas hacia el estrato de soporte y con ello una operación sin desplazamientos de los apoyos.

Desgajamiento en Lomas de Chamizal Pone en Riesgo de Colapso a 10 Viviendas en Cuajimalpa

Previo a su apertura la estructura fue sometida a pruebas de carga estáticas y dinámicas, incluyendo maniobras de frenado, impacto controlado y circulación de vehículos pesados, con resultados satisfactorios y sin registrarse deformaciones fuera de los parámetros previstos en el diseño.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ