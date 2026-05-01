Aseguran Establecimiento con Fauna Exótica en Playa del Carmen, Quintana Roo; Hay 5 Detenidos

La FGE Quintana Roo, aseguró un establecimiento con 16 animales en peligro de extinción. Los ejemplares fueron asegurados en Playa del Carmen, Quintana Roo por presunta crueldad animal durante un cateo en la Quinta Avenida.

Según el reporte los animales eran utilizados para fotografías en condiciones inadecuadas por lo que cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.

Entre las personas aseguradas por las autoridades se encuentran Félix “N”, Cristian “N”, Ever “N”, Martín “N” y Johan “N”, quienes serán investigados por las autoridades correspondientes al caso.

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¿Qué se sabe del establecimiento cateado en Playa del Carmen, Quintana Ro?

El establecimiento tenía cómo actividad la venta de fotografías de clientes posando con felinos exóticos exhibidos en el lugar. Durante la diligencia, los agentes participantes aseguraron el inmueble, así como también resguardaron a 16 ejemplares de distintas especies.

Las autoridades señalaron que presuntamente las jaulas resultaban insuficientes para su tamaño, además de que había acumulación de basura, y no se contaba con personal técnico especializado para el manejo de estas especies, también informaron que en las primeras indagatorias, en el lugar usaban productos no aptos para la alimentación de los animales, a quienes les suministraban leche de consumo humano.

¿Qué animales fueron rescatados del establecimiento?

Los animales rescatados tras el cateo del establecimiento fueron:

Dos monos capuchinos,

Tres monos araña (en peligro de extinción)

Dos monos ardilla

Dos martuchas

Un tigre blanco juvenil

Un tigre de bengala

Un león africano

Un cachorro de tigre blanco

Un cachorro de jaguar negro

Un mono tití orejas de algodón

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KRRC