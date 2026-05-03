Reportan Disminución de Turismo en Playa del Carmen por Sargazo Excesivo

El recale excesivo de sargazo en Playa del Carmen, particularmente en la zona de Playa El Recodo, ha generado afectaciones visibles en el destino turístico desde inicios de abril, coincidiendo con el inicio de la temporada más intensa de esta macroalga que se extiende hasta julio. Prestadores de servicios y pescadores han reportado impactos tanto en la imagen de las playas como en la actividad económica relacionada con el turismo y la pesca.

De acuerdo con testimonios de trabajadores del mar, el fenómeno es recurrente durante estos meses; sin embargo, la acumulación registrada en días recientes ha sido considerable. La presencia del sargazo en la orilla modifica las condiciones de las playas, lo que influye directamente en la decisión de visitantes que buscan alternativas en otros puntos turísticos.

Reportan disminución de turistas por acumulación de sargazo en Playa El Recodo.

En este contexto, los pescadores señalan que la disminución de turistas afecta sus ingresos, ya que parte de su actividad depende de servicios ofrecidos a visitantes, como recorridos o pesca recreativa. Algunos clientes habituales han optado por cancelar o cambiar de destino ante el aspecto de las playas cubiertas por el alga.

A pesar de este escenario, indicaron que la temporada ha resultado favorable en cuanto a la captura de especies marinas, destacando la presencia de dorado, pez vela, marlín blanco y azul, así como barracuda, lo que ha permitido mantener cierta actividad productiva en el sector pesquero.

El punto donde se ha concentrado en mayor medida el sargazo es Playa El Recodo, donde las condiciones geográficas y las corrientes marinas favorecen su acumulación. Pescadores explicaron que cuando el viento sopla desde el sur, grandes cantidades de alga son arrastradas hacia esta zona, donde tienden a quedar atrapadas debido a la falta de salidas naturales.

Esta combinación de factores provoca que el sargazo se acumule con mayor intensidad en este punto específico, afectando tanto la operatividad de quienes dependen del mar como la percepción del lugar entre quienes lo visitan.

Ante esta situación, pescadores y prestadores de servicios mantienen la expectativa de que en los próximos días cambien las condiciones del clima y del viento, lo que podría ayudar a reducir la presencia del sargazo y mitigar los efectos que actualmente enfrenta esta zona de Playa del Carmen.

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