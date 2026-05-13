Hallan Varios Cuyos Muertos y en Abandono en Vivienda de Cancún

Autoridades atendieron un reporte relacionado con el presunto abandono y posible envenenamiento de cuyos en un domicilio ubicado en la Supermanzana 516 de Cancún. Durante la intervención, personal de distintas dependencias ingresó al inmueble para realizar una inspección tras recibir información sobre animales que aparentemente se encontraban en malas condiciones dentro de la vivienda.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como personal jurídico, médicos veterinarios y autoridades de protección animal. Las acciones se llevaron a cabo como parte de la atención al reporte emitido sobre posibles actos de maltrato y abandono de animales en el domicilio señalado.

Hallaron varios cuyos sin vida al inspeccionar el domicilio reportado en Cancún.

Al ingresar al lugar, las autoridades localizaron varios cuyos en condiciones desfavorables, además de algunos ejemplares sin vida. Personal especializado realizó la revisión de los animales encontrados en el inmueble con el fin de verificar su estado y documentar las condiciones en las que permanecían dentro de la propiedad.

La presencia de médicos veterinarios permitió efectuar una valoración inicial de los ejemplares localizados durante la inspección. Mientras tanto, el personal jurídico y las autoridades participantes llevaron a cabo las diligencias correspondientes relacionadas con el reporte.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias involucradas, luego de que se confirmara la presencia de animales muertos y otros en malas condiciones dentro del domicilio inspeccionado. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas o posibles responsabilidades derivadas del operativo realizado en la zona.

Las diligencias continuarán por parte de las autoridades competentes para determinar las circunstancias en las que se encontraban los cuyos y establecer las acciones correspondientes conforme al resultado de las investigaciones y valoraciones realizadas durante la inspección en el inmueble de Cancún.

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