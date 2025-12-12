Detienen a Dos Personas con Un Arma y Un Vehículo Blindado en el Aeropuerto de Cancún

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre la detención de dos personas del sexo masculino la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que se desplazaban a bordo de un vehículo con blindaje y se les asegurara un arma de fuego.

Nota relacionada: Balacera en Cancún: Pareja es Asesinada a Balazos en el Fraccionamiento Corales, en Quintana Roo

El reporte indica que la intervención se realizó durante un operativo en el aeropuerto, donde personal de seguridad detectó el vehículo en el que viajaban los dos hombres. Tras la revisión correspondiente, se confirmó la presencia del arma de fuego, motivo por el cual se procedió a la detención de los ocupantes.

Las acciones se llevaron a cabo de manera controlada y sin afectar las actividades normales del aeropuerto ni el tránsito de pasajeros.

Continúan las investigaciones para conocer la identidad de los dos detenidos.

La Fiscalía confirmó que los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con los indicios asegurados durante la intervención. Será dicha instancia la encargada de analizar los hechos y determinar la situación jurídica de los involucrados conforme a derecho, una vez que se integren los elementos correspondientes en el procedimiento legal.

Nota relacionada: Explosión por Acumulación de Gas Destruye Bodega en Cancún; No Hubo Personas Lesionadas

La información oficial no detalla la identidad de las personas detenidas ni el tipo específico de arma asegurada, limitándose a señalar que ambos hombres viajaban en un vehículo blindado y portaban un arma de fuego al momento de su aseguramiento. Tampoco se precisó si existía alguna investigación previa relacionada con los hechos.

La #FGEQuintanaRoo informa la detención de dos personas del sexo masculino que se desplazaban a bordo de un vehículo blindado, a quienes se les aseguró un arma de fuego. (1/3) pic.twitter.com/DwEj8AaJdg — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) December 13, 2025

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mencionó que el caso se encuentra en manos de la autoridad correspondiente, que será la responsable de definir las responsabilidades legales que pudieran derivarse.

Historias recomendadas:

RCP