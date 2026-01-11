Matan a Balazos a Trabajador de Hotel Durante Festival de Música Electrónica en Tulum

Un trabajador temporal de un hotel ubicado en la zona costera de Tulum, Quintana Roo, fue asesinado a balazos la noche del pasado viernes 9 de enero, mientras se desarrollaba una fiesta de música electrónica en un complejo turístico. El ataque ocurrió en el área de baños del recinto, lo que obligó a activar protocolos de emergencia y a interrumpir parcialmente las actividades del evento.

De acuerdo con la información disponible, la agresión se registró en plena temporada alta, cuando el destino mantiene una importante afluencia turística. Personal del lugar solicitó apoyo inmediato a los servicios de emergencia, mientras elementos de seguridad privada y pública resguardaban el área para evitar mayores riesgos entre los asistentes.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el espacio para permitir las diligencias correspondientes. La identidad del hombre no fue revelada, aunque se informó que laboraba de manera temporal en un hotel de la zona.

Posteriormente, agentes ministeriales y peritos iniciaron el levantamiento de indicios en el área de los baños, donde se concentraron los trabajos forenses. El sitio permaneció bajo resguardo durante varias horas, mientras se recababan datos que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque y quiénes podrían estar involucrados.

Conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que se abrió una carpeta por homicidio calificado. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. Las corporaciones de seguridad mantienen abiertas varias líneas de investigación y continúan con la revisión de testimonios.

