Muere Mujer por Bala Perdida tras Ataque Armado en Cancún; Hay un Detenido
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Un ataque armado dejó una mujer sin vida en la región 260 de Cancún; un joven está detenido
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Una mujer perdió la vida luego de ser alcanzada por disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Prado Norte en la región 260 de Cancún, cuando presuntamente llegaba a su vivienda tras concluir su jornada laboral.
Los hechos ocurrieron en la calle Machiche con Flor de Mayo; de acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona.
Al salir de sus viviendas para verificar lo ocurrido, los residentes encontraron a una mujer tendida en el pasillo del conjunto habitacional, con graves heridas. De inmediato, intentaron auxiliarla y realizaron el llamado al número de emergencias 911.
Minutos más tarde, paramédicos arribaron al sitio; sin embargo, tras valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que solo confirmaron que la mujer ya había fallecido tras las lesiones.
Detienen a joven presuntamente relacionado con el ataque armado
Luego del reporte, elementos policiacos implementaron un operativo en los alrededores y lograron detener a un joven presuntamente relacionado con los hechos, quien fue trasladado bajo custodia a las instalaciones de seguridad pública.
Según la versión que habría dado el detenido a las autoridades, dos sujetos a bordo de una bicicleta lo perseguían y comenzaron a dispararle. En su intento por escapar, el joven corrió hacia el edificio donde se encontraba la mujer.
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De acuerdo con esta declaración, la víctima habría sido alcanzada por una bala perdida, convirtiéndose en una víctima colateral del ataque. El detenido fue puesto a disposición del ministerio público, mientras autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables del ataque armado.
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