Alerta por Ameba “Comecerebros”: Enfermedad Mata desde Bebés hasta Adultos Mayores

Autoridades de salud emitieron una alerta por el aumento de casos de la llamada ameba “comecerebros”; aquí te informamos qué está pasando y dónde se han registrado más muertes de niños y hasta de adultos mayores.

¿Qué es la ameba “comecerebros”? La ameba conocida como “comecerebros” es la Naegleria fowleri, un organismo unicelular que crece en agua dulce templada como lagos, ríos o aguas termales

La ameba conocida como “comecerebros” es la Naegleria fowleri, un organismo unicelular que crece en agua dulce templada como lagos, ríos o aguas termales Entra al cuerpo humano a través de la nariz y destruye el tejido cerebral rápidamente

La infección por el mortal parásito causa síntomas como fiebre, dolor de cabeza, convulsiones y la pérdida de la conciencia

La ameba “comecerebros” puede causar la muerte en cuestión de días

¿Dónde hay alerta por la ameba “comecerebros”?

Autoridades de salud de India declararon alerta sanitaria en el estado de Kerala por el aumento de casos de la ameba “comecerebros”, infección que ha matado a 19 personas en lo que va del año, entre bebés recién nacidos hasta adultos mayores, con casos generalizados en dicha región.

En septiembre de 2025 se confirmaron 23 nuevos casos y nueve personas muertas.

En lo que va de 2025, se han detectado en total 69 casos de meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad rara con una tasa de mortalidad cercana al 95%, según datos del Departamento de Salud del Estado de Kerala, al sur de India.

El gobierno de India destacó que la tasa de supervivencia -en Kerala- es notablemente superior a la media mundial, gracias a la detección temprana y al uso de Miltefosina, medicamento que ha permitido salvar a varios pacientes infectados.

Autoridades de salud realizan análisis ambientales para identificar posibles fuentes de contaminación, mientras investigan nuevas rutas de transmisión.

Recomendaciones para evitar infección por ameba “comecerebros”

Las autoridades de salud de India recomendaron las siguientes acciones para evitar infecciones por la ameba “comecerebros”:

Reforzar la vigilancia epidemiológica

Poner cloro a las albercas públicas, diariamente

Inspeccionar pozos y depósitos de agua

Lanzar campañas de concienciación para que la población evite nadar en aguas sin tratamiento

Usar pinzas nasales al sumergirse en agua dulce, para prevenir el ingreso de la ameba “comecerebros” por la nariz

