Día Mundial de la Lucha contra la Depresión 2026 ¿Cuál es el Momento Indicado para Pedir Ayuda?

Este 13 de enero de 2026 es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha que busca sensibilizar, orientar y prevenir a la población, una enfermedad cuyas cifras están aumentando a nivel global.

En México, aproximadamente 3.6 millones de personas adultas viven con depresión, de acuerdo con las cifras más recientes de la Secretaría de Salud.

¿Cándo debes pedir ayuda por una depresión?

En entrevista con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+,, la psicóloga Ana Pao Fernández explicó cuál es el momento indicado para pedir ayuda ante una depresión.

Señaló que para diagnosticar a una persona con depresión no tiene que haber un factor que se lo haya provocado, por ejemplo, una muerte, un divorcio o la pérdida de un trabajo. Dijo que simplemente una persona se puede sentir así "por diferentes razones, por diferentes causas y por un cúmulo de ellas".

Pues hay como muchos criterios diagnósticos, se les llama, pero los principales son dos.

Ana Pao Fernández indicó que el primero de estos factores es la tristeza constante, que no se a, no se quita. Refirió que no se trata una tristeza, ya que "todo mundo tenemos días que amanecemos medio bajillos de ánimo, tristezones y tal, no pasa nada".

Pero sí esto ya es algo constante que por más que tú te distraigas, vayas, pienses en otras cosas, tu estado de ánimo siempre está como apachurrado, triste.

La especialista indicó que la segunda es el tema de las ganas de hacer las cosas o la capacidad de disfrutar las actividades.

Lo que antes te ilusionaba, lo que antes te gustaba. Justo, no sé, una comida con amigos, ir a correr que te gustaba y que ahora sea como esta flojera. La soledad. La soledad me entra como en el sentimiento de esta tristeza, de sentirte menos, como cualquier sentimiento que tengas relacionado con este estado como de estar apachurrado, por así decir.

Indicó que la soledad es una pandemia que va en aumento y que es terrible para la salud mental, por lo que recomendó en caso de sentir depresión acudir con algun especialista.

