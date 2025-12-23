Encuesta de Consumo de Droga, Alcohol y Tabaco ENCODAT 2025: Quiénes Fuman y Toman Más en México

La Secretaría de Salud dio a conocer hoy, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT); aquí te decimos quiénes fuman y toman más, en México.

En la conferencia mañanera de este martes, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, detalló que la ENCODAT 2025 identifica y analiza patrones de consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y determinantes sociales.

Población objetivo: 19,200 personas de 12 a 65 años de edad, divididas en dos grupos clave:

Adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

Adultos entre 18 y 65 años de edad.

Drogas ilegales

Consumo experimental en adultos aumentó del 10.6%, en 2016, al 14.6%, en 2025.

Consumo experimental en adolescentes disminuyó del 6.2%, en 2016, al 4.1% en 2025.

El consumo de cannabis aumentó en adultos del 9.3% al 13.3% y bajó del 5.3% al 3.7% en adolescentes.

aumentó en adultos del 9.3% al 13.3% y bajó del 5.3% al 3.7% en adolescentes. El de los alucinógenos aumentó del 0.8% al 1.5%, en adultos, y también subió em adolescentes del 0.3% al 0.4%.

aumentó del 0.8% al 1.5%, en adultos, y también subió em adolescentes del 0.3% al 0.4%. El consumo de estimulantes de tipo antifetamínico subió del 0.9% al 1.6%, en adultos, y bajó del 0.6% al 0.5%, en adolescentes.

subió del 0.9% al 1.6%, en adultos, y bajó del 0.6% al 0.5%, en adolescentes. El uso indebido de medicamentos aumentó del 1.3%, en 2016, al 2.5%, en 2025.

aumentó del 1.3%, en 2016, al 2.5%, en 2025. El consumo de opioides aumentó del 0.1%, en 2016, al 1.4%, en 2025.

aumentó del 0.1%, en 2016, al 1.4%, en 2025. El uso de fentanilo reportó una prevalencia muy baja de consumo no médico del 0.2% y 0.1%, en 2025.

Consumo de alcohol

El consumo de alcohol aumentó de 71%, en 2015, a 73.7%, en 2025.

El porcentaje de mujeres que han consumido alcohol aumentó del 62.6% al 69.3%, de 2015 a 2025.

En contraste, disminuyó el consumo nacional en adolescentes del 49.1%, en 2016, al 46.1%, en 2025.

Consumo en adolescentes bajó en 2025 del 28% al 17.8%.

El consumo mensual excesivo bajó en adolescentes del 8.3% al 2.6%.

