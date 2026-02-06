¿Aplicar Perfume en el Cuello Puede Dañar la Tiroides? Esto Dice la Ciencia

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) publicó esta semana una infografía donde recomienda no aplicar perfumes en el cuello, debido a posibles daños en la tiroides, lo cual abrió el debate. ¿Qué dice la ciencia al respecto?

¿El perfume en el cuello puede dañar la tiroides?

La publicación indicaba que los perfumes contienen ftalatos, un grupo de sustancias que han sido señaladas por sus efectos como disruptores endocrinos. En la infografía se recomendaba no colocar perfume en el cuello ante la posibilidad de que estas sustancias afectaran la tiroides.

En su lugar, la publicación recomendaba aplicar la fragancia en otras regiones del cuerpo, como las muñecas.

¿Qué dice la ciencia respecto a poner perfume en el cuello?

No obstante, la afirmación de la Sedesa de no poner perfume en el cuello no está plenamente respaldada por la evidencia científica.

Los ftalatos, en efecto, son capaces de interferir con la operación de las hormonas en nuestro cuerpo. Han sido especialmente estudiados los ftalatos que se encuentran en plásticos y que permiten que estos tengan una textura más suave y flexible.

Varios ftalatos han sido señalados por afectar el desarrollo neurocognitivo, la calidad del esperma y reducen la testosterona. Esto ha llevado a que, por ejemplo, la Unión Europea restrinja su uso en varios productos.

No obstante, en el caso de los perfumes, el ftalato más empleado es el dietilftalato, que se usa como fijador. Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) la exposición más frecuente a esta sustancia ocurre a través de plásticos o alimentos.

No obstante, no hay evidencia de que su contacto a través de fragancias sea dañino. Al respecto la agencia señala:

La exposición a dietil ftalato ocurre cuando usted usa plásticos que lo contienen, y cuando come alimentos envasados en plásticos fabricados con dietil ftalato. No se han descrito efectos sobre la salud en gente expuesta a dietil ftalato.

¿Y puede haber daño a la tiroides por algo aplicado en el cuello?

Todas las sustancias que se aplican sobre la piel pueden tener efectos negativos, pero, como tantas cosas en la química, la clave está en la cantidad de exposición. En el caso de los perfumes, los principales efectos que se reportan por su uso constante son dermatitis.

Las manchas a largo plazo y las reacciones alérgicas también están entre el catálogo de posibles efectos. La Asociación Estadounidense de Dermatitis por Contacto advierte que hasta un 4.5% de las personas pueden ser alérgicas a compuestos presentes en perfumes.

En ese sentido, los perfumes no son inocuos y pueden tener efectos inmediatos y a largo plazo, como señaló un metaanálisis publicado en Frontiers in Toxicology en 2025. En cualquier caso, los daños a un órgano no estarían determinados por el área en que se aplica el producto.

La tiroides, que regula la velocidad en la que funciona tu cuerpo, no está necesariamente más expuesta a una sustancia solo porque esta se aplique en el cuello. Esta glándula está cubierta de tejido que le aísla de la piel.

