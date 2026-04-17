Fin de Semana Cálido en CDMX: ¿Cómo Evitar Golpes de Calor en Bebés?

¿Sabías que el cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto? Ante ello, aquí te decimos cómo prevenir un golpe de calor en menores de edad y con ello evitar riesgos en días calurosos.

Y es que varias entidades de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México (CDMX), sufrirán altas temperaturas por una ola de calor este fin de semana.

¿Sabías qué?

Un golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo.

es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Suele ocurrir por la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en altas temperaturas.

o a la actividad física prolongada en altas temperaturas. E s más frecuente en niños menores de 6 años , en adultos mayores y en personas que viajan de lugares fríos a zonas más cálidas.

, en adultos mayores y en personas que viajan de lugares fríos a zonas más cálidas. Entre sus síntomas están: mareo, sudoración excesiva al principio y falta de sudor después, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre, aceleración del ritmo cardíaco, dolor de cabeza, ataques con convulsiones, entre otros.

están: mareo, sudoración excesiva al principio y falta de sudor después, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre, aceleración del ritmo cardíaco, dolor de cabeza, ataques con convulsiones, entre otros. Sus signos de alarma, de acuerdo con el IMSS, son: Piel que se siente caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar.

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Ola de calor en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial en redes sociales para alertar sobre el pronóstico de altas temperaturas hoy y mañana sábado en la Ciudad de México.

Detalló que se prevén temperaturas diarias máximas muy calurosas, entre 29 y 31° C, las cuales disminuirán el domingo 19 de abril a valores entre 26 y 29° C.

Según la dependencia capitalina, también se espera elevado índice de radiación solar, por lo que pidió atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

¿Cómo prevenir golpe de calor en bebés?

Con la finalidad de prevenir riesgos en días calurosos, la SGIRPC pidió a la población ventilar el interior de los vehículos y hacer paradas de descanso en áreas con sombra.

“Recuerda que el cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto”, advirtió.

Ante ello, emitió las siguientes recomendaciones para evitar un golpe de calor en bebés:

No abrigues al bebé más de lo necesario.

El exceso de calor puede provocar sudamina, una erupción en la piel que se produce por la obstrucción de las glándulas sudoríparas o, en el peor de los casos, un golpe de calor.

La sudoración en el cuello y/o cabeza es un signo de que tiene calor.

Los mejores momentos para estar al aire libre son por la mañana temprano o al atardecer.

Es sus primeros seis meses está contraindicado proteger su piel con crema solar por el riesgo de alergia.

Ofrece agua fresca al bebé constantemente.

🚼 Protege a los bebés de los #GolpesDeCalor.



Para prevenir riesgos en días calurosos, ventila el interior del vehículo y haz paradas de descanso en áreas con sombra. Recuerda que el cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto.… pic.twitter.com/AwbWxxNwFY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 15, 2026

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