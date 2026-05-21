Nueva Alerta por Alimentos Contaminados con Microplásticos: Bebés Estarían en Riesgo

Un estudio encargado por la organización ambiental Greenpeace alertó sobre la presencia de microplásticos en alimentos para bebés, detectados luego de analizar muestras de productos de dos multinacionales.

"El estudio es una señal de alarma para los padres de todo el mundo que confían en estas marcas".

Así lo señaló la experta en consumo y economía circular de Greenpeace Suiza, Joëlle Hérin, quien pidió a las multinacionales que informen de los pasos que están dando para eliminar estos microplásticos.

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¿En qué productos se detectaron los microplásticos?

El estudio analizó alimentos para bebés en bolsitas exprimibles con un tapón, un envase de creciente uso.

Las bolsas exprimibles son el tipo de envase que más rápido está creciendo, representando el 37% del mercado mundial en volumen según cifras de 2025.

La investigación detectó hasta 54 partículas de microplásticos por gramo de alimento en bolsas de puré de yogur de la marca Gerber, de Nestlé.

en bolsas de de la marca Gerber, de Nestlé. Así como hasta 99 partículas en las bolsas de puré de frutas Happy Baby Organics, de Danone, comercializados especialmente en Norteamérica.

¿Productos seguros para el consumo?

Nestlé dijo a la agencia de noticias EFE que entendía las preocupaciones planteadas en el informe y que "las toma muy en serio".

Aunque defendió que sus productos "son seguros para el consumo" y que se aplican controles estrictos en la producción, incluyendo la selección y gestión de los envases.

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Análisis de productos

El estudio fue realizado por el instituto de investigación noruego SINTEF Ocean, que analizó tres bolsas de los dos productos.

Los investigadores encontraron presencia de microplásticos en todos los casos, además de sustancias químicas asociadas al plástico, incluyendo un disruptor endocrino en las bolsitas Gerber.

La investigación sugiere una relación entre el plástico que recubre el interior de las bolsas, concretamente el polietileno, y algunos de los microplásticos detectados.

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Con información de EFE.

spb