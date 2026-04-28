Nueva Vacuna para Embarazadas en México: ¿Cuál Es la que Agregaron al Esquema?

La Secretaría de Salud informó hoy, 28 de abril de 2026, que se incluyó una nueva vacuna en el esquema de vacunación para mujeres embarazadas.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la dependencia, David Kershenobich, precisó que se trata de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Al informar sobre la Semana Nacional de Vacunación 2026 —que se prolongará todo el mes de mayo— expuso que la importancia de esta vacuna no solo es la protección de la madre, sino también de los niños.

“Hemos incluido una nueva vacuna, que está en disposición recientemente, y se ha incorporado ya a nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna del Virus Sincitial Respiratorio. Esta vacuna se le aplica a las mujeres embarazadas entre la 32 y 36 semanas de embarazo”, manifestó.

Ante ello, el esquema de vacunación para mujeres embarazas será el siguiente:

Tétanos, difteria y tos ferina (Tdpa), >20 semanas de embarazo.

Influenza, en cualquier trimestre.

COVID-19, a partir del segundo trimestre de embarazo.

Virus Sincitial Respiratorio (VSR), entre la semana 32 a 36 de embarazo.

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Protección de bebés

Kershenobich reiteró que la importancia de la vacuna es proteger a los recién nacidos de este tipo de infección, especialmente en bebés prematuros.

“¿Cuál es la importancia de esta vacuna? Es que los niños queden protegidos al nacer contra este tipo de infección; es el tipo de infección más frecuente en los niños recién nacidos, sobre todo si son prematuros. En la temporada anterior, tuvimos 2 mil 209 casos de niños que tuvieron este tipo de infección”.

Sobre el periodo de vacunación, destacó que entre la semanas 32 y 36 de embarazo se logra un aumento de 5 a 7 veces más de anticuerpos en el recién nacido, y eso evita el desarrollo de enfermedad grave en más del 80% de los niños y evita hospitalizaciones en alrededor del 70% de los casos.

“Es así como se va modernizando nuestro esquema nacional de vacunación en el país”, enfatizó.

Innovación en esquema de vacunación

El secretario de Salud agregó que esta vacuna es una innovación en el esquema de vacunación a nivel mundial; “no todos los países lo tienen en la actualidad”, comentó.

Expresó que es una vacuna relativamente con un precio mayor, pero aseveró que lo importante es la modernización del sistema de vacunación y proteger a las personas a lo largo de toda la vida.

Conferencia de prensa mañanera completa

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Con información de N+.

spb