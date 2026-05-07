¿Usas Hisopos de Algodón Para la Higiene de los Oídos? Expertos Dan 5 Motivos para No Hacerlo

¿Sabías que los otorrinolaringólogos desaconsejan el uso de hisopos de algodón para la higiene de los oídos? Aunque usarlos es bastante común, esta práctica no cuenta con el aval de los expertos y aquí te contamos por qué.

Para tener en cuenta

El conducto auditivo externo es como un tubo que comunica el pabellón de la oreja con el tímpano.

es como un tubo que comunica el pabellón de la oreja con el tímpano. Ese conducto está recubierto de piel que tiene un Ph ligeramente ácido (de 6.1 en personas normales) que le confiere un gran poder de protección para evitar el crecimiento de bacterias y hongos.

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¿Por qué no se aconseja el uso de hisopos?

La doctora María José Lavilla, presidenta de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), ofreció cinco razones para no usar los hisopos de algodón para los oídos.

Riesgo de otitis externas: Los hisopos o bastoncillos, con el frotamiento, lesionan el manto ácido y dejan la piel del conducto desprotegida y con tendencia a infectarse. Contaminación por bacterias: Cuando la piel está lesionada y macerada, es más frecuente que se contamine por bacterias, sobre todo en el verano, por los baños con aguas de las piscinas contaminadas. Importancia del cerumen: El cerumen (con alto contenido en lípidos, ácidos grasos y lisozimas) desempeña un importante papel ya que, debido a sus componentes, ayuda a la limpieza, lubrificación y protección natural del conducto auditivo externo contra las bacterias, reduciendo su viabilidad y previniendo las infecciones. No hay que eliminar el cerumen: La lubrificación previene el desecamiento y picor, por eso es importante no eliminar el cerumen. Riesgo de perforar el tímpano: No usar los bastoncillos de algodón para extraer el cerumen, ni para rascarse; ya que lo que se consigue normalmente es compactar la cera y empujarla más adentro, pudiendo perforar el tímpano e incluso dañar la cadena de huesecillos internos del oído.

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¿Qué hacer para limpiar los oídos?

En cambio, la experta señaló que “la mejor manera de limpiar el oído es dejar que se desarrolle su proceso natural de limpieza”.

“Únicamente se debe de limpiar o secar la piel del pabellón y la zona de detrás de las orejas con un pañito suave, preferiblemente después del baño”, dijo.

De acuerdo con María José Lavilla, el proceso natural de limpieza consiste en la eliminación de los productos de descamación de la piel y el cerumen por migración desde el interior del conducto al exterior, impulsado por los movimientos de la mandíbula, llevando consigo cualquier suciedad, polvo y partículas que se hayan podido incrustar.

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Con información de EFE.

spb