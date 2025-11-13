Uso Prolongado de Píldoras Anticonceptivas Estaría Relacionado con el Cáncer de Mama

Un nuevo metanálisis ha encontrado que la píldora y otros anticonceptivos hormonales estarían asociados a un mayor riesgo de contraer cáncer de mama. El análisis de 23 estudios previos arrojó que las mujeres que usaron anticonceptivos hormonales por 5 años o más tenían un 20% más de posibilidades de desarrollar cáncer de mama que aquellas que nunca lo emplearon.

Más de 150 millones de mujeres usan anticonceptivos alrededor del mundo.

En el caso de las mujeres jóvenes, el riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama aumentó a un 41% en comparación con aquellas que no usaban ningún tipo de anticonceptivo hormonal.

Los efectos secundarios de la revolución de los anticonceptivos

En el siglo donde surgieron la radio, la televisión y el Internet, es probable que ningún otro hallazgo haya tenido la repercusión de la píldora anticonceptiva. De súbito, la mitad de la población a nivel mundial consiguió una libertad sin precedentes sobre la decisión de embarazarse.

La píldora anticonceptiva permitió una revolución en el ámbito social y laboral, al permitir que las mujeres pudieran postergar a voluntad el momento de formar una familia. En consecuencia, millones de ellas decidieron incorporarse a las filas de trabajadores remunerados.

Pero esta revolución en cuanto a planificación familiar no ha ocurrido sin inconvenientes. Es conocido el hecho, por ejemplo, de que muchos anticonceptivos orales aumentan el riesgo de trombosis. Además, muchos de sus efectos secundarios aún no se han analizado a profundidad.

Anticonceptivos orales aumentan hasta un 20% el riesgo de cáncer de mama

Ahora, un metanálisis elaborado por investigadores de la Universidad de Navarra encontró que el uso prolongado de anticonceptivos aumentó el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las mujeres que usaron anticonceptivos hormonales, por 5 años o más, tenían un riesgo 20% mayor de desarrollar cáncer de mama en comparación con aquellas mujeres que nunca los tomaron.

Este trabajo analizó 23 estudios previos que agrupaban a 5 millones 572 mil pacientes mujeres y 72 mil 350 casos de cáncer de mama. En el estudio presentado en la revista Maturitas se lee:

El riesgo relativo ajustado agrupado para la asociación entre el uso de anticonceptivos hormonales durante 5 años o más y el riesgo de cáncer de mama fue de 20%, en comparación con las mujeres que nunca los usaron.

Según el metanálisis, hubo un aumento progresivo del riesgo durante los primeros 5 años de uso de anticonceptivos hormonales (parches, píldoras y dispositivos). Tras este periodo, el riesgo se mantuvo estable hasta el décimo año, cuando volvió a aumentar.

Cabe señalar que el riesgo aumentó a 41% en mujeres jóvenes, en comparación con aquellas que nunca tomaron anticonceptivos.

