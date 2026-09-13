Accidentes

Video Del Momento Exacto de la Explosión en Álvaro Obregón Que Dejó Dos Muertos

Cuatro predios serán demolidos y se realizarán trabajos de limpieza en el área afectada

Foto: Protección Civil CDMXFoto: Protección Civil CDMX

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