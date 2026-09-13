Video Del Momento Exacto de la Explosión en Álvaro Obregón Que Dejó Dos Muertos

Una cámara de seguridad captó el momento en que una explosión sacudió la colonia Minas de Cristo, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde dos personas perdieron la vida.

En la grabación se observa una llamarada que se extiende por la calle y alcanza un vehículo estacionado. Segundos después, una densa nube de humo cubre la vialidad y dificulta la visibilidad de los automóviles que circulaban por la zona.

El estallido ocurrió la tarde del viernes 11 de septiembre y dejó dos personas sin vida y 14 lesionadas, de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El primer dictamen señala que la explosión habría sido provocada por una acumulación de gas. La alcaldía Álvaro Obregón aclaró que el estallido no se originó dentro de la taquería “La Bajadita”, sino en un inmueble contiguo, desde donde la explosión alcanzó el establecimiento y viviendas cercanas.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia realizaron labores de rescate y trasladaron a las personas lesionadas a distintos hospitales. El ISSSTE informó que nueve pacientes fueron atendidos en el Hospital General Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez; uno de ellos, de 20 años, permanecía en estado grave y recibía atención en terapia intensiva.

Autoridades de Protección Civil de la capital informaron que como parte de las acciones posteriores a la emergencia, cuatro predios serán demolidos y se realizarán trabajos de limpieza en el área afectada. En esos inmuebles habitaban 15 familias, integradas por 39 personas.

La Fiscalía capitalina mantiene las investigaciones para determinar las circunstancias del siniestro, mientras personal de Protección Civil y de la alcaldía continúa con la evaluación de los inmuebles.