Detienen a Jesús ‘N’, Presunto Operador Financiero del Cártel del Golfo, por Huachicoleo

Jesús Manuel N, alias “Bebo”, fue detenido junto con otras dos personas durante un operativo realizado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con información de las autoridades, “Bebo” comercializaba hidrocarburo ilícito para la facción “Metros” del Cártel del Golfo en los tres estados. También estaría vinculado con una red dedicada al contrabando fiscal de hidrocarburos procedentes del extranjero y presuntamente operaba bajo las órdenes de César N, alias “Primito”, identificado por las autoridades como jefe de dicha facción.

Jesús Manuel N cuenta con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las acciones se realizaron los días 24 y 25 de septiembre, como parte del cumplimiento de 19 órdenes técnicas de investigación. Durante los operativos fueron asegurados 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo, dos aeronaves y 50 vehículos.

También se decomisaron 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura y 11 bombas despachadoras, además de alrededor de 500 mil litros de combustible.

Entre lo asegurado también se encuentran 1.3 kilogramos de metanfetamina, 219 cartuchos, siete motocicletas y diverso numerario.

Los tres detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la FGR en instalaciones ubicadas en Chihuahua, Reynosa, Tamaulipas, y Escobedo, Nuevo León. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la situación jurídica de los detenidos.