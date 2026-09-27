Muere Agente de la FGR en Zacatecas Tras Persecución de Tractocamión

Un agente de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) murió y otros dos resultaron lesionados luego de que un tractocamión embistiera la patrulla en la que viajaban durante una persecución sobre la carretera federal 54, en Zacatecas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el viernes 25 de septiembre, cuando el conductor del vehículo pesado ignoró una indicación de alto de elementos de la institución y se dio a la fuga. Tres agentes iniciaron la persecución y, kilómetros adelante, el tractocamión impactó la unidad oficial, provocando su volcadura. La FGR aclaró que el incidente no ocurrió en un punto de inspección, contrario a algunas versiones periodísticas.

La institución informó que abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, con el objetivo de que la persona responsable sea presentada ante las autoridades correspondientes.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, expresó sus condolencias por la muerte del agente Guillermo González Pérez y reconoció sus años de servicio. “Me uno a la pena que embarga a familiares, amistades y compañeros de trabajo por el sensible fallecimiento del Policía Federal Ministerial de la FGR”, publicó.

Godoy Ramos también agradeció al agente por su “servicio, dedicación y compromiso con la Institución” y envió un abrazo solidario a sus familiares.