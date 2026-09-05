Fans de Camilo Séptimo Preparan Homenaje a Jonathan Meléndez y su Familia Tras Multihomicidio

Los seguidores de Camilo Séptimo preparan una despedida para Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y cofundador de la banda, quien fue asesinado junto con integrantes de su familia.

El homenaje, denominado “Una luz para Honas y su familia”, se realizará este sábado 5 de septiembre a las 17:30 horas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

La convocatoria surgió entre fans del grupo para recordar al músico y honrar la memoria de sus seres queridos, quienes fueron asesinados el pasado 1 de septiembre dentro de un departamento ubicado en la zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Entre las víctimas se encuentran Jonathan Meléndez, su esposa embarazada Ana Paula, su hija Sofía, de tres años, la trabajadora del hogar Aleyda Romero y su mascota Nhala.

A través de redes sociales, seguidores de Camilo Séptimo han difundido distintas convocatorias para acompañar a los familiares y amigos de las víctimas y recordar el legado del músico.

De acuerdo con la información del encuentro, se contempla un aforo de alrededor de 300 personas. También se advierte que no se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de las actividades.

Quienes no puedan acudir este sábado tendrán otra oportunidad para participar en una convocatoria programada para el domingo 6 de septiembre a las 11:00 horas.

El segundo encuentro se realizará en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, también en la Ciudad de México.

Los organizadores han difundido las convocatorias principalmente a través de redes sociales, por lo que se recomienda a quienes planeen acudir mantenerse atentos ante posibles cambios en los horarios o puntos de reunión.