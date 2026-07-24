Seguridad

ENSU 2026: ¿Cuáles Son las Ciudades donde se Siente Más Inseguridad en México?

El INEGI revela los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana; aquí, todos los detalles

Reforzamiento de la seguridad en Irapuato, León y Celaya, Guanajuato, en enero 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoReforzamiento de la seguridad en Irapuato, León y Celaya, Guanajuato, en enero 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que el 59.8% de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad? Descubre qué ciudades lideran esta preocupante lista según el INEGI.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+