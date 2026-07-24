ENSU 2026: ¿Cuáles Son las Ciudades donde se Siente Más Inseguridad en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 24 de julio de 2026, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de este año, la cual muestra las ciudades donde los pobladores se sienten más inseguros.

Qué datos ofrece la ENSU : Informa cómo la población percibe la seguridad en sus ciudades.

Cuál es el propósito: Informar sobre la percepción de la seguridad pública y proporcionar elementos para la toma de decisiones de política pública en esta materia.

Percepción de inseguridad en México

De acuerdo con el INEGI, en junio de 2026, el 59.8% de la población de 18 años y más, residente de 91 ciudades de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

Cabe señalar que en marzo de 2026 el porcentaje fue de 61.5% y en junio de 2025 fue de 63.2%.

“En esta edición de la ENSU, 18 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2026: 12 con reducciones y seis con incrementos”, indicó el Instituto.

La encuesta también reveló que en junio de este año, 65.6% de las mujeres y 52.6% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

¿Cuáles son las ciudades donde la gente se siente más insegura?

Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron:

Irapuato , Guanajuato, con 91.2%.

Culiacán Rosales , Sinaloa, con 90.8%.

Reynosa , Tamaulipas, con 86.6%.

Villahermosa, Tabasco, con 84.2%.

Uruapan , Michoacán, con 83.1%.

Ciudad Obregón, Sonora, con 82.4%.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2026, 59.8% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:



🚺 65.6%

🚹 52.6%



Las ciudades con mayor percepción de… pic.twitter.com/cAc1Nmh7Qr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2026

Aumento del miedo en varias zonas

Por otra parte, las ciudades con mayor incremento en la percepción de inseguridad pública, entre marzo y junio de 2026:

San Pedro Garza García , pasó de 4.4 a 10.6%.

Los Mochis , de 21.1 a 31.2%.

Apodaca, de 26.1 a 33.4%.

En contraste, las áreas urbanas con mayor reducción fueron:

Ciudad Nezahualcóyotl , al pasar de 55.5 a 41.3%

Nuevo Laredo , de 34.8 a 26.5%

Zapopan, de 70.8 a 54.1%.

Otro dato relevante mostrado por la ENSU fue sobre el espacio físico específico donde la gente se siente más insegura:

En los cajeros automáticos en vía pública: 70.3% de la población

En la calle , 63.4%.

En el transporte público : 62.4%.

En la carretera: 56.3%

SPB