Vinculan a Proceso a Miguel Ángel 'N', Señalado por Huachicol y Ligado a los Hermanos Farías

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Miguel Ángel Solano Ruiz, hombre cercano a los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna y participante activo en la red de contrabando de hidrocarburo que ambos lideraban.

Con nivel de dirección, influencia en Aduanas, así como gestión de dádivas para simular revisiones. Relacionado con flujo financiero de dinero ilícito.

Detrás de la fachada de un salario modesto se escondía una tasa de té en la red de huachicol fiscal que sacude al país. Miguel Ángel Solano, conocido en las sombras del crimen organizado".

Documentos judiciales en poder de NMAS Focus revelan cómo ”operaba dentro del entramado criminal encabezado por los hermanos Farías. Su rol no era secundario: entre abril de 2024 y marzo de 2025 fungió como el enlace operativo para garantizar la entrada ilegal de al menos 31 buques cargados con combustible no declarado.

La causa penal dibuja la cercanía del operador con la cúpula de esta estructura. Entre el 10 de marzo y el 28 de junio de 2025, Solano sostuvo al menos cinco reuniones secretas en tres inmuebles distintos de la Ciudad de México con Fernando Farías Laguna, el excontralmirante hoy recluso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR), para 2020 los ingresos formales de Solano en nómina alcanzaban apenas los 18 mil pesos. No obstante, en los cinco años posteriores registró deducciones por 1.5 millones de pesos y, entre 2013 y 2023, desembolsó 13 millones de pesos para hacerse de ocho propiedades repartidas entre la Ciudad de México y Veracruz.

El flujo constante de dinero en efectivo e instrumentos bancarios terminó por encender las alarmas del sistema financiero.

En los últimos años, no menos de cuatro instituciones bancarias emitieron alertas de operaciones inusuales ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las cuentas de Solano. Hoy, tras desmantelar la arquitectura de su fortuna, las autoridades ven en su captura la pieza dominó que podría desmoronar por completo la red del huachicol fiscal en México.