Seguridad

Vinculan a Proceso a Miguel Ángel 'N', Señalado por Huachicol y Ligado a los Hermanos Farías

Fue detenido en Zapopan, Jalisco, por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos

Miguel Ángel N, Capitan Sol o El SolFoto: N+

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